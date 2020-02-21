МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Наиболее активными инвесторами в инструменты доверительного управления в России являются женщины, однако мужчины вкладывают более крупные суммы, говорится в исследовании "Сбербанк управление активами", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Женщины инвестируют более активно: на них приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления. В то же время мужчины инвестируют больше: 60% от общего объема вложений, или 162 миллиарда рублей", — говорится в исследовании.

Отмечается, что и мужчины, и женщины предпочитают вложения в инструменты на основе облигаций: почти половина всех средств — более 130 миллиардов рублей — вложена именно в эти инструменты. Однако женщины все же чаще вкладываются в облигации: 113,5 тысячи женщин против 74,9 тысячи мужчин. При этом объемы инвестиций мужчин достигают 76,5 миллиарда рублей против 54,3 миллиарда рублей у женщин.

В отношении более рискованных вложений в инструменты на основе акций женщины действуют осторожнее: число инвесторов-женщин в эти инструменты составляет 26 тысяч человек, а объем инвестиций – 16,3 миллиарда рублей. При этом 29 тысяч мужчин проинвестировали в инструменты на основе акций 33,4 миллиарда рублей.

Среди инвесторов наиболее популярны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением, на втором месте — паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Женщины-инвесторы открыли 98 тысяч из 155 тысяч ИИС. При этом вложения в ИИС — 46,8 миллиарда рублей — разделились между мужчинами и женщинами поровну. В открытых ПИФ и по количеству инвесторов, и по объему вложенных средств лидируют мужчины. Однако если перевес в объеме ровно вдвое выше, то количественно инвесторов-мужчин в ПИФы больше лишь на 4,5%.

"Сбербанк управление активами" провел исследование предпочтений инвесторов на основе продуктов доверительного управления: паевых инвестиционных фондов (открытых и закрытых), стандартных стратегий доверительного управления и индивидуальных инвестиционных счетов. Всего было проанализировано около 300 тысяч счетов.