ВЛАДИВОСТОК, 21 фев /ПРАЙМ/. Шесть финансовых пирамид выявлены на Дальнем Востоке в 2019 году, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.

"В прошлом году было обнаружено шесть финансовых пирамид: в Приморье, Хабаровском крае, Якутии и Приамурье. Сегодня благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, Банк России ищет пирамиды на этапе их формирования, чтобы минимизировать финансовые потери людей и предупредить появление более масштабных проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2019 году в ДФО выявлены 128 нелегальных организаций — в основном черные кредиторы и недобросовестные страховые посредники. В Приморском крае был обнаружен 31 нелегальный кредитор, в Хабаровском крае и Якутии — 21 и 16, на Сахалине — 11, в Приамурье — 7. По два нелегальных кредитора выявили на Камчатке и в ЕАО, еще один — на территории Колымы. Также выявлено 29 нелегальных страховых посредников.

Выявлять мошенников помогает полиция и прокуратура, отмечаеся в сообщении.