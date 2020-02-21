НОВОСИБИРСК, 21 фев /ПРАЙМ/. Жители Новосибирской области в декабре 2019 года взяли ипотечные кредиты на сумму 8,5 миллиарда рублей — это исторический максимум ежемесячной выдачи ипотеки для региона, сообщает в пятницу Сибирское ГУ Банка России.

"Объемы выросли вслед за снижением стоимости жилищных кредитов с 10,6% в апреле 2019 года до 9,1% в декабре. В целом за 2019 год банки выдали жителям региона 32 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 67 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

В управлении ЦБ пояснили, что с июня прошлого года Банк России шесть раз снижал ключевую ставку, что и стало основной причиной для снижения стоимости ипотеки. Вторым фактором, как следует из данных ежеквартального опроса банков в Новосибирской области об условиях кредитования, выступила конкуренция.

"Банки продолжают борьбу за качественных заемщиков на фоне снижения ставок, вводят новые конкурентные кредитные продукты. По данным опроса банков Новосибирской области, в первом полугодии 2020 года 39% банков планируют смягчать условия получения кредитов для ипотечных заемщиков", — говорится в сообщении.

При этом, в конце 2019 года, по данным опроса банков, у жителей региона увеличилась потребность в рефинансировании ипотечных кредитов.

"При этом некоторые банки отметили снижение спроса на перекредитование ипотеки в связи с введением ипотечных каникул. В целом по стране во втором полугодии 2019 года в топ-30 ипотечных банков поступило больше 15 тысяч требований о предоставлении ипотечных каникул. Из тех, что уже рассмотрены банками, 63% удовлетворены", — приводятся в сообщении слова начальника Сибирского ГУ Банка России Николая Морева.

Ипотечный кредитный портфель на 1 января 2020 года в Новосибирской области увеличился до 177 миллиардов рублей, доля просроченной задолженности снизилась до 0,9%. Средний размер ипотечного кредита вырос с 1,9 миллиона рублей в 2018 году до 2,1 миллиона в 2019 году, добавили в ЦБ.