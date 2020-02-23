МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Средняя сумма микрозайма, оформленного россиянами на подарки к 23 февраля, составит 10-11 тысяч рублей, больше всего таких ссуд возьмут в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Татарстане, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Средняя сумма займа к 23 февраля будет на уровне 10-11 тысяч рублей. Наибольшая доля займов именно на эту цель приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Татарстан", — выяснили эксперты.

Доля таких займов находится на минимальном уровне в 2% последние три года. Хотя в текущем году в количественном выражении все же есть небольшой рост — на 10%. При этом более 70% клиентов не будут тратить всю взятую сумму на подарки, а ограничатся лишь 30-50% от оформленной ссуды, говорится в исследовании.

По данным компании, супругу или молодому человеку планируют сделать подарок 80% опрошенных россиянок, сыну — 8%, отцу — 5%, внуку — 5%, любовнику — 2%.

"Среди подарков лидируют строительные материалы, техника, спортивные товары, алкоголь, парфюмерия. Часть клиентов делают свой выбор в пользу впечатлений, покупая билеты на спортивные мероприятия, туристические путёвки", — рассказали эксперты.