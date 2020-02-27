МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Участники финрынка обсуждают пересмотр и упорядочивание взаимодействия банков с текущими и бывшими клиентами в части получения и хранения персональных данных, сообщил РИА Новости председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов.

В настоящее время резко обострились обсуждения регулирования персональных данных, как в аспекте больших данных, так и в более частных вопросах, напомнил Достов, например, регулирования финансовых организаций. Соответствующие обсуждения были запущены Ассоциацией больших данных, АНО "Цифровая экономика", Ассоциацией банков России и другими площадками. Председатель ассоциации "Электронные деньги" сформулировал основные проблемы в данной области.

"Если бывший клиент банка настаивает, то по закону его персональная информация должна быть уничтожена. Здесь возникают вопросы, связанные с требования по срокам хранения персональных данных, например, имени и фамилии, которые хранятся продолжительное время, как самостоятельно, так и в составе платёжных операций или в процессе эмиссии платёжных карт. Как банк должен эти данные подчистить из своих систем, включая все базы данных, бэкапы, базы данных партнеров, которым на законных основаниях была передана персональная информация — большой вопрос", — сказал Достов.

"Было бы разумно на этой почве создать некую концепцию, что банк, например, может информацию не уничтожать, а будет хранить, но не будет предоставлять доступ", — продолжил он.

Вопрос хранения такой информации встает особенно остро на фоне сообщений об утечках данных клиентов кредитных организаций в конце прошлого года. Одним из таких случаев стал инцидент, о котором сообщил в октябре Сбербанк. Банку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.

Позднее, в начале ноября, в СМИ появились сообщения о продаже в сети данных держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов "Альфастрахования". В кредитной организации РИА Новости сообщили, что известно было об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводилось внутреннее расследование. Страховщик также рассказал, что проверяет размещенную в сети информацию и принимает дополнительные меры безопасности.