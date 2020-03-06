ЛОНДОН, 6 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не отменил и не перенес годовое собрание акционеров и бизнес-форум, которые запланированы на 13-14 мая в Лондоне, из-за коронавируса, сообщил РИА Новости источник, близкий к банку.

"Пока такого решения нет", — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что на годовом собрании акционеров, которое в этот раз состоится в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, будет избран новый глава банка. В настоящее время этот пост занимает Сума Чаркрабарти, который возглавляет ЕБРР с 2012 года в течение двух сроков.

ЕБРР, созданный в 1991 году, ведет операции в 69 странах. Акционерами финансового института являются США, Япония, страны Евросоюза, а также Россия.

В 2014 году банк прекратил новые инвестиции в российские проекты из-за введения санкций против РФ.