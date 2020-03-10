МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник зарегистрировал заявление госкорпорации "ВЭБ.РФ", требующей признать банкротом ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт", гендиректором которого с 2006 по 2017 год был глава Совета по правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Сумма долга "Медиахолдинга "Эксперт" перед заявителем в материалах суда пока не указана, заявление к рассмотрению еще не принято.

Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по заявлению Транскапиталбанка (ТКБ) ввел в отношении другой структуры медиахолдинга — АО "Группа Эксперт" — начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд тогда признал обоснованными требования ТКБ к должнику в размере около 55 миллионов рублей и включил эту сумму в реестр требований кредиторов. По существу дело о банкротстве пока не рассмотрено.

В феврале в реестр требований кредиторов "Группы Эксперт" суд включил требования ВЭБа в размере более 771 миллиона рублей. Долг возник по кредитному соглашению от 6 августа 2013 года.

На сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщается, что в октябре 2019 года его руководителем назначен Валерий Фадеев — журналист, телеведущий и общественный деятель, секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года. По данным ЕГРЮЛ, Фадеев является одним из учредителей ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт".

Холдинг "Эксперт" издает журналы "Эксперт" и "Русский репортер", также имеет ряд региональных проектов под брендом "Эксперт".