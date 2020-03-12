ЛОНДОН, 12 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отменил своё ежегодное собрание и форум, который был запланирован 13-14 мая, из-за коронавируса. Об этом говорится в письме банка, направленном участникам форума.

"С сожалением сообщаем, что бизнес форум ЕБРР, запланированный в рамках ежегодной встречи (акционеров) на 13-14 мая в Лондоне, отменён", — говорится в письме.

Причиной отмены мероприятия банк назвал COVID-19.

Ожидалось, что на собрании акционеров, которое в этот раз планировалось провести в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, будет избран новый глава банка. В настоящее время этот пост занимает Сума Чаркрабарти, который возглавляет ЕБРР с 2012 года в течение двух сроков.

ЕБРР, созданный в 1991 году, ведет операции в 69 странах. Акционерами финансового института являются США, Япония, страны Евросоюза, а также Россия.

В 2014 году банк прекратил новые инвестиции в российские проекты из-за введения санкций против РФ.