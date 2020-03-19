МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) признал банкротом банк "Союзный", входивший до отзыва лицензии в третью сотню российских кредитных учреждений по величине активов, следует из опубликованного в четверг решения суда.

Суд открыл в отношении "Союзного" конкурсное производство и возложил функции конкурсного управляющего на АСВ. Отчет о ходе банкротства назначен на 5 октября.

В январе 2019 года арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации банка, у которого из-за нарушений была отозвана лицензия. Ликвидатором суд назначил АСВ. На момент вынесения решения о ликвидации признаки несостоятельности у банка "Союзный" отсутствовали. Так, стоимость активов составляла более 4,6 миллиарда рублей, а обязательства оценивались в 4,5 миллиарда рублей.

Однако в ходе процедуры АСВ провело финансовый анализ должника и установило, что размер признанных ликвидатором требований кредиторов превышает стоимость имущества на сумму около 1,8 миллиарда рублей. В связи с этим ликвидатор подал в суд заявление о банкротстве "Союзного".

Банк России отозвал лицензию у банка в октябре 2018 года. По данным ЦБ, банк не исполнял требования законодательства РФ и нормативных актов. Кроме того, банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Регулятор в течение года шесть раз применял в отношении банка меры надзорного воздействия.

По величине активов, согласно данным Центробанка, "Союзный" на 1 октября 2018 года занимал 239-е место в банковской системе РФ. АСВ сообщало, что выплатит вкладчикам около 2,8 миллиарда рублей.