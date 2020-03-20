МИНСК, 20 мар /ПРАЙМ/. Нацбанк Белоруссии предложил банкам республики предоставить гражданам отсрочки по уплате кредитов из-за возможного ухудшения их финансового положения в связи с распространением нового коронавируса, сообщается в опубликованном пресс-службой в пятницу письме регулятора.

"Рекомендуем банкам рассмотреть возможность предоставления гражданам при наличии подтверждающих документов отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им (кредитных каникул) с одновременным продлением срока возврата (погашения) кредита", — говорится в документе.

Нацбанк поясняет, что данная рекомендация сделана в целях "снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам".

По мнению регулятора, "в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов организаций и предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы". Кроме того, отмечается в письме," многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения заработной платы".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались.