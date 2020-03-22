БРЮССЕЛЬ, 22 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Увеличивать резервы наличных денег и скупать валюту, когда ее курс серьезно увеличился, не стоит, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис.

По его словам, недавние события с резким падением цен на нефть и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 освежают в памяти конец 2014 года, когда рубль за короткое время девальвировался и российские фондовые индексы резко упали. Однако, отметил он, текущая ситуация не является сугубо внутрироссийским кризисом и не оставила в стороне все экономики мира.

"Опыт предыдущих кризисов подсказывает, что единственное разумное поведение со стороны инвесторов – сохранять здравый смысл и не поддаваться панике. Паника в данном случае включает эмоциональные, нерациональные продажи позиций в ценных бумагах и приобретение валюты в момент, когда в обменниках выстроились очереди", — сказал Куплаис.

Что касается валюты, то физической необходимости в долларах или другой валюте в ближайшее время много не будет, так как границы останутся закрытыми еще какое-то время, считает он. Но даже и после снятия ограничений не все сразу решатся на отдых за границей или на покупки средств роскоши, добавил Куплаис.

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", — подчеркнул он.

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.

"Поэтому жителям больших городов не стоит увеличивать резервы наличных средств, так как есть риск, что какое-то время их негде будет тратить", — считает он.

Инвесторам, имеющим избыточные средства и желающим попробовать приобрести подешевевшие ценные бумаги, также стоит избегать эмоциональных покупок и сконцентрироваться на облигациях и акциях компаний с маленьким долгом, продуктами и сервисами, спрос на которые сохранится высоким, несмотря на риск продолжительного карантина и рецессии или которые смогут резко сократить фиксированные издержки, отмечает эксперт.

Это могут быть компании-производители продовольствия, компании, работающие в сфере предоставления коммунальных услуг, онлайн-развлечений, телекоммуникаций, компании по доставки еды, считает Куплаис.

Скорее всего, в ближайшее время большие колебания как на валютном рынке, так и на рынках ценных бумаг и сырья, продолжатся, отмечает он. Уже есть сигналы о том, что некоторые публичные компании временно откажутся от выплат дивидендов и купонов и резко пересмотрят прогнозы финансовых показателей на этот год, добавил эксперт.

"В среднесрочной перспективе меры, предпринимаемые центробанками, должны нормализовать ситуацию, но после запуска печатного станка очень высок риск резкого роста инфляции", — заключает Куплаис.