МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Инвестиционная компания "А1", входящая в консорциум "Альфа-Групп", подала в арбитражный суд Москвы иск о защите деловой репутации к компании "Ас Рус Медиа", издателю российской версии журнала Forbes, и Геннадию Теребкову, представителю основательницы "Интеко" Елены Батуриной.

Как следует из опубликованного во вторник определения суда, сама предпринимательница, а также Эренцен Манжеев, финансовый управляющий ее брата Виктора Батурина, привлечены к спору третьими лицами.

Иск поступил в суд 16 марта, он принят к производству, предварительное заседание по делу назначено на 28 мая. В определении суда говорится, что истец требует признать не соответствующими действительности распространенные ответчиками сведения и опубликовать опровержение. Другие подробности пока не приводятся.

Как пояснил РИА Новости Кирилл Бабаев, член правления "А1", истец не заявляет никаких материальных претензий. По его словам, иск не направлен против журнала Forbes, к которому компания относится с большим уважением и с которым продолжает сотрудничать. "Нам важно лишь опровергнуть не соответствующие реальности слова пресс-секретаря Елены Батуриной, эмоционально высказанные им после объявления Батуриной в розыск", — сказал Бабаев, заявив, что считает их попыткой опорочить репутацию "А1".

Комментариями ответчиков РИА Новости пока не располагает.

Манжеев и Батурина в настоящее время являются участниками нескольких судебных процессов в разных судах и юрисдикциях. Теребков в декабре и марте давал российскому Forbes комментарии по этим судам. В частности, Элистинский городской суд в декабре объявлял Батурину в розыск в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению Манжеева. В январе суд постановление о розыске отменил.

"А1" (ранее "Альфа-Эко") основана в 1989 году в качестве одной из первых компаний консорциума "Альфа-Групп". "А1" специализируется на инвестициях в компании, находящиеся в сложной финансовой ситуации, в условиях корпоративных конфликтов. В рамках реализуемых проектов "А1" занимается поиском и возвратом денежных средств и других активов.