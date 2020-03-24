ЛОНДОН, 24 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупные банки Великобритании начали информационную кампанию в социальных сетях, предупреждая клиентов об участившихся случаях мошенничества в интернете с банковскими счетами и картами на фоне коронавируса, следует из сообщений кредитных организаций.

Британские банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays обратились к клиентам, призывая их проявлять бдительность при обращении к ним сомнительных лиц в интернете или по телефону от лица банков или государственных учреждений.

В частности, мошенники рассылают электронные письма с вирусами и встроенными push-платежами, после открытия которых они получают доступ к персональным данным клиентов.

Также мошенники предлагают вернуть деньги за билеты на отмененные из-за коронавируса концерты и мероприятия. Некоторые предлагают пожертвовать средства пострадавшим от COVID-19 согражданам. Участились случаи, когда якобы от лица врачей или органов здравоохранения рассылаются рекомендации по коронавирусу.

"Не открывайте ссылки или вложения, пока не убедитесь, что они безопасны. Не открывайте электронное письмо, если вы не знаете, от кого оно", — предупредили в Lloyds.