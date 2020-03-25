МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Консолидированные доходы сегмента "Медиа-бизнес" Газпромбанка, представленного компанией "Газпром-медиа", в 2019 году увеличились на 3% — до 98,1 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль составила 3,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе холдинга.

"По итогам года скорректированная операционная прибыль (без учета создания резервов) составила 3,6 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль (без учета создания резервов) — 3,8 миллиарда рублей. Консолидированные доходы сегмента "Медиа-бизнес" увеличились на 3% до 98,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в пресс-релизе.

Нерекламные доходы сегмента "Медиа-бизнес", как отметили в пресс-службе, выросли на 23% и достигли 27,3 миллиарда рублей. Рекламные доходы уменьшились на 3% и составили 70,8 миллиарда рублей. При этом, по данным АКАР, в 2019 году весь рынок телевизионной рекламы снизился на 6%.

"На протяжении 2019 года нерекламные доходы сегмента "Медиа-бизнес" показывали стабильный рост. Основной вклад в рост нерекламных доходов вносит продажа прав и дистрибуция контента холдинга "Газпром-медиа" в различных медиасредах. По итогам 2019 года доходы от продажи прав выросли на 22% до 14,3 миллиарда рублей. Роста удалось достичь благодаря успешному кинопрокату "Централ Партнершип", а также за счет увеличения доходов от дистрибуции тематических каналов "Ред Медиа" и спортивных каналов ГПМ Матч", — отмечено в пресс-релизе.

В 2019 году киносборы "Централ Партнершип" от проката российских картин, по данным пресс-службы, выросли на 33% до 6 миллиардов рублей. Доля "Централ Партнершип" по кассовым сборам отечественных фильмов среди всех кинопрокатчиков достигла 58%.

"На рост продажи прав оказывает влияние развитие дистрибуции контента субхолдинга ГПМ РТВ в различных медиасредах. В начале 2019 года в кинотеатрах стартовал фильм ТНТ "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", собрав в кинопрокате 1,7 миллиарда рублей", — сообщается в пресс-релизе.

Что касается рекламных доходов сегмента "Медиа-бизнес", то, по информации пресс-службы, на протяжении всего 2019 года они показывали лучшую динамику, чем весь рынок ТВ-рекламы, согласно данным АКАР. По итогам 2019 года отдельные телеканалы холдинга "Газпром-медиа" демонстрировали рост основных показателей: рекламные доходы телеканала "Пятница!" выросли на 12,4%, у телеканала ТВ-3 на 6%.