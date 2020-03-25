КИЕВ, 25 мар /ПРАЙМ/. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 50 миллионов евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена, об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"Сегодня совет директоров ЕБРР одобрил выделение €50 млн на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена. Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок, которой свяжет центр с районом Виноградарь. Ожидается, что проект будет подписан до конца второго квартала 2020 года", — написал Усов в на своей странице в Facebook.

Ранее Киевская городская администрация сообщала, что утвержден проект строительства линии метрополитена от станции "Сырец" на жилищный массив Виноградарь.