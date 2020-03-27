БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европейский центральный банк, монетарный регулятор стран еврозоны, рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов как минимум до 1 октября 2020 года на фоне проблем от распространения нового коронавируса, говорится в документе, размещенном на сайте ЕЦБ.

"ЕЦБ рекомендует, чтобы по крайней мере до 1 октября 2020 года дивиденды не выплачивались, и кредитные учреждения не брали на себя никаких безотзывных обязательств по выплате дивидендов за финансовый период 2019 и 2020 годов, а также чтобы кредитные организации воздерживались от обратного выкупа акций с целью выплаты вознаграждения акционерам", — говорится в нем.