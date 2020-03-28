МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Минфин РФ разъяснил особенности работы системы госзакупок в нерабочую неделю, соответствующее письмо опубликовано на сайте министерства.

"Информационное взаимодействие банков, в которых участниками закупок открыты специальные счета для обеспечения заявок, и операторов электронных площадок в нерабочие дни будет осуществляется в круглосуточном режиме", — говорится в опубликованных материалах.

То есть предусмотренное закупочным законодательством блокирование и прекращение блокирования денежных средств на специальных счетах участников закупок будет осуществляться в обычном режиме и без изменения регламентированных сроков, поясняет Минфин.

Министерство рекомендует банкам, выдающим банковские гарантии для участия в закупках, размещать информацию о выдаче таких гарантий в реестре банковских гарантий в кратчайший срок.

При этом заказчики, которые обязаны до 1 апреля разместить в единой информационной системе в сфере закупок отчетность о закупках у малого бизнеса за 2019 год, смогут сделать это чуть позже — в ближайший рабочий день, то есть, 6 апреля.

"В целях упрощения действий участников контрактной системы перенос сроков проведения процедур (торгов) подачи ценовых предложений на ближайший рабочий день будет осуществлен автоматически без дополнительных действий со стороны заказчиков", — разъясняет Минфин.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней.