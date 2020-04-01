МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Центральноамериканский банк экономической интеграции CABEI выделяет 1,9 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, а также с его последствиями для экономик стран региона, сообщается в пресс-релизе банка.

"План предусматривает обеспечение региона ресурсами, которые позволили бы странам региона покрыть их расходы и расширить спектр мер, предпринимаемых для нейтрализации последствий, вызванных коронавирусом", — говорится в релизе.

Большая часть этих средств (один миллиард долларов) будет выделена центральным банкам государств региона, 550 миллионов долларов пойдут на экстренные меры по поддержанию бюджетов, 350 миллионов будут предоставлены коммерческим банкам для обеспечения их ликвидностью, и 2,1 миллиона будут потрачены на закупку 150 тысяч тестов для определения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.