МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Платежный сервис Qiwi не планирует изменений по дивидендам за 2019 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В соответствии с решением совета директоров, компания планирует направить на дивиденды от 65% до 85% скорректированной чистой прибыли группы за 2019 год. После определения финансовых результатов за четвертый квартал 2019 года, совет директоров утвердил дивиденд в размере 22 цента на акцию.

"По дивидендам изменений не планируем, все — как говорили в годовой отчетности и на звонке", — отметили в компании.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает, что финансовая система страны достаточно устойчива, но нужно сокращать бонусы менеджменту и дивиденды банков, чтобы в случае необходимости можно было задействовать все имеющиеся буферы.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в четвертом квартале 2019 года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,168 миллиарда рублей.