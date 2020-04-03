КИЕВ, 3 апр /ПРАЙМ/. Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.

"ПриватБанк недавно подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере 5,5 миллиарда долларов США в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег и которые, как считает банк, были реализованы его бывшими владельцами – г-м Игорем Коломойским и г-м Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц – Тимуром Новиковым, и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited", — сообщается на сайте банка.

Отмечается, что вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля 2020 года после вынесения судом приказа против PrimeCap по сохранению документов. Вручение иска иностранным ответчикам состоится должным образом.

"Иск банка касается двух серий трансакций, которые, как утверждает банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и/или контролировались г-м Коломойским и г-м Боголюбовым, по кредитным договорам, которые, как считает банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен", — подчеркнули в банке.

Сообщается, что речь идет о схеме, по которой 2,34 миллиарда долларов были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 миллионов долларов в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является частью требований Приватбанка против Коломойского и Боголюбова, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 миллиардов долларов.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда.

Ранее Апелляционный суд Лондона и Уэльса подтвердил юрисдикцию Высокого суда Лондона рассматривать иск Приватбанка к бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову по делу о мошенничестве и взыскании с них около 3 миллиардов долларов.

Ранее Рада приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Принятие этого закона является главным условием для получения новой программы МВФ. Это сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Документ еще должен пройти второе чтение.