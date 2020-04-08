МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Северный морской путь" взыскал с трех компаний-владельцев бизнес-центра "Техноплаза" на Ярославском шоссе в столице более 308 миллионов рублей и около 2,7 миллиона долларов (в сумме по текущему курсу – более 500 миллионов рублей), следует из опубликованного решения суда.

Суд также удовлетворил требование банка об обращении взыскания на находящееся у него в залоге здание бизнес-центра путем продажи его с открытых торгов. Суд установил начальную стоимость предмета залога в 640 миллионов рублей. Изначально в этом иске "СМП Банк" требовал от ответчиков около 1 миллиарда рублей, но потом уточнил сумму иска.

Спор возник из двух договоров – кредитной линии и банковской гарантии. В 2011 году банк выдал кредит на 7 лет компании "Бобкэт Центр", дистрибьютору техники и навесного оборудования компании Bobcat. В 2014 году "Бобкэт Центр" и ООО "МиАС — механизация и автоматизация строительства" заключили договор о переводе долга, который на тот момент составлял 15 миллионов долларов. В том же году поручителями нового заемщика стали ответчики — ЗАО "Промстройресурс", ЗАО "Техноактив" и ЗАО "Стройфинанс", которые также внесли в залог принадлежащее им здание бизнес-центра.

Кроме того, "СМП Банк" в 2018 году выдал за "МиАС" банковскую гарантию в пользу банка "Зенит", по которой ему пришлось в 2019 году произвести выплату в размере около 2,5 миллиона долларов. Поручителями выступили те же три компании-ответчика.

После того как "МиАС" не исполнил свои обязательства по обоим договорам, банк обратился в суд с иском к его поручителям. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.

"СМП Банк" — универсальный коммерческий частный банк, который специализируется на кредитовании корпоративных, розничных клиентов и субъектов РФ, а также инвестициях в ценные бумаги. Банк работает на российском рынке с 2001 года. "СМП Банк" является головной кредитной организацией одноименной банковской группы, включающей в себя, помимо санируемых Мособлбанка и "Финанс Бизнес Банка", страховую компанию "СМП-Страхование". По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 марта 2020 года занимал 25-е место в банковской системе РФ.