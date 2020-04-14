МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. ПАО "Московский кредитный банк" откроет для "Русгидро" возобновляемую кредитную линию с лимитом 20 миллиардов рублей на срок до 10 лет, следует из данных портала госзакупок.

Компания объявила тендер на право заключения договора на оказание услуг по привлечению заемных средств для нужд ПАО "РусГидро" в середине декабря 2019 года. На данный момент закупка завершена. В понедельник опубликован итоговый протокол.

"Признать победителем закупки "Московский Кредитный Банк" (Публичное акционерное общество)… Инициатору договора обеспечить подписание договора с победителем", — говорится в протоколе.

Согласно документации, исполнитель откроет заказчику возобновляемую кредитную линию с лимитом 20 миллиардов рублей сроком до 10 лет. Указывается, что средства нужны для финансирования текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании.

Согласно документации, заказчику предстоит выплатить проценты по кредиту в размере 20,3 миллиарда рублей без НДС.

Данных о заключенном договоре пока нет.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.