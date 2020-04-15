ХАБАРОВСК, 15 апр /ПРАЙМ/. Банк ВТБ в Хабаровском крае выдал два первых кредита в рамках программы государственной поддержки малого бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19, деньги выданы для выплат зарплат сотрудникам, сообщает банк в среду.

"Два первых кредита в рамках программы государственной поддержки для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19, в Хабаровском крае получили представители пищевой промышленности и сферы грузоперевозок", — говорится в сообщении.

Уточняется, что кредит под 0% на сумму 861 тысяча рублей предоставлен компании "Кор-Энерго" на выплату заработной платы семерым сотрудникам, компании "Авиа-Импульс" выдано 1,28 миллиона рублей на зарплату для 11 сотрудников.

Отмечается, что банк начал предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам во всех регионах своего присутствия с 8 апреля.

Первые кредиты под 0% предоставляются клиентам банка на срок до 6 месяцев, в дальнейшем планируется увеличение сроков финансирования до 12 месяцев, с частичным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период. При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, региональный МРОТ, районный коэффициент в регионе, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы.