МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Сейчас не время брать проценты за кредит, надо давать беспроцентный, сказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее на встрече президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями "Внешэкономбанка". По его словам, практика показала, что получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам.

"Очень правильно, что сейчас выделили конкретный банк, "Внешэкономбанк", через который будут выделяться кредиты. Но в принципе сейчас не время брать проценты за кредит, надо давать беспроцентный. И прежде всего там, где крайне необходимо поддержать производство, которое будет нас обеспечивать всем необходимым", — сказал Зюганов.