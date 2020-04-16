МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры по субсидированию процентной ставки по кредитам для строительных компаний необходимы отрасли, считают российские застройщики, опрошенные РИА Недвижимость. Однако, признаются они, пока не понятно, какие компании и на каких условиях смогут воспользоваться субсидиями.

Путин в четверг попросил правительство до конца апреля принять меры для кредитования строительной отрасли на 12 миллиардов рублей. Он также поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для строительных компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.

По мнению президента ГК "Основа" Александра Ручьёва, выделение 12 миллиардов рублей на субсидирование процентов по кредитам застройщиков — это та мера, которая "сегодня актуальна для всех без исключения компаний".

Субсидирование ставки по проектному финансированию считают действенной мерой в ГК МИЦ. Как напоминает заместитель генерального директора по финансовым и административным вопросам компании Марина Заболотнева, эта ставка напрямую зависит от наполнения счетов эскроу, то есть от продаж, снижение которых в компании наблюдают "по всей отрасли".

"Многим компаниям также понадобится кредит на пополнение оборотных средств под сниженную ставку. Альтернативой этому может стать выдача мезонинного финансирования под сниженную ставку и снижение ставки по уже выданным мезонинам", — комментирует Заболотнева.

По её словам, сейчас рано говорить о том, какие компании смогут воспользоваться субсидиями, так как нужно изучить критерии, которые предложит правительство.

Президент группы "Эталон" Геннадий Щербина считает, что оптимальной будет ставка для застройщика на уровне ключевой ставки ЦБ РФ плюс 2,5%, превышение которой будет субсидироваться за счет государства. Щербина добавляет, что меры поддержки необходимы для всех проектов, а не только для тех, которые реализуются с использованием эскроу-счетов.

"Две трети всей площади новостроек в России сегодня достраивается по старой схеме, без привлечения проектного финансирования. В подавляющем большинстве проектов есть заемные средства, банковские кредиты, экономика многих проектов очень чувствительна к увеличению процентной ставки, поэтом в данном вопросе мы также ждем от правительства и Центробанка мер регулирования", — комментирует президент "Эталона".

Директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов в свою очередь отмечает, что одной из самых эффективных мер может стать субсидирование процентных ставок в размере от 3% до 5% по кредитам, полученным в рамках проектного финансирования на строительство жилых домов, а также субсидирование основной ставки в размере одной трети от ставки рефинансирования.

"Другим работающим инструментом может стать выделение отдельных кредитных линий с субсидированной ставкой на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках генеральных соглашений по финансированию комплексной застройки", — отмечает Цветов.

Также поддержать рынок недвижимости, по мнению руководителя финансово-экономического управления АО "Главстрой" Александра Ситникова, может предоставление застройщикам беспроцентных кредитов на выплату заработной платы из расчета годового ФОТ и льготные условия бриджевого финансирования на приобретение земельных участков под новые проекты.