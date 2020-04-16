МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Запуск специальной ипотечной программы со ставкой в 6,5% годовых на новостройки позволит привлечь в строительство до 350 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире передачи "Соловьев live".

В четверг президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Предполагается, что оформить такой тип кредита можно будет до 1 ноября 2020 года, а ставка сохранится на весь срок. С помощью программы можно будет приобрести жилье стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Петербурге.

"Мы считаем, что это даст в перспективе шести месяцев привлечение 300-350 миллиардов (рублей — ред.) дополнительно в достройку. Это чуть больше половины того, что нам надо, чтобы в этом году сдать все жилье в намеченные сроки", — сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что в настоящее время банки начали поднимать стоимость проектного финансирования для застройщиков. "Если они (девелоперы жилья — ред.) будут платить больше процент, то меньше денег отдадут в стройку, поэтому было принято решение компенсировать часть кредитов", — отметил вице-премьер.

Всего на субсидирование ставки по кредитам застройщиков предлагается направить 12 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в Минстрое РФ. В ведомстве считают, что такая мера позволит помочь и всем компаниям в цепочке строительного цикла: генподрядчикам, подрядчикам, техническим заказчикам, поставщикам материалов и т.д. При этом, как ранее заявлял президент России, на субсидирование ставок смогут рассчитывать строительные компании, которые не будут увольнять своих сотрудников и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.