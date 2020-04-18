ВЛАДИВОСТОК, 18 апр /ПРАЙМ/. Дефицит валюты не отмечается в банках и операционных кассах Владивостока, сообщили РИА Новости представители отделений.

Нефтяные котировки обвалились в начале марта после распада сделки ОПЕК+. Российский рубль, не выдерживающий такого давления, ослабляется с 9 марта и до сих пор не может восстановиться — курс доллара на 18-20 апреля установлен на уровне 73,94 рубля против 68,57 рубля на закрытии последних относительно спокойных торгов в РФ 6 марта. При этом в пятницу стало известно, что цена на американскую нефть марки WTI обвалилась на 10,92%, до 17,7 доллара за баррель впервые с 18 января 2002. Brent сейчас торгуется чуть выше 28 долларов.

Как сообщил РИА Новости представитель оперкассы "Саммит-банка" в центре Владивостока, доллар продается по 74,95 рубля, евро по 83,29. При этом при покупке большой суммы валюты касса продает ее по более выгодному курсу. "В наличии есть вся валюта", — сказал собеседник агентства.

Представитель Примсоцбанка также сообщил, что и доллары, и евро есть в наличии.

В субботу большинство отделений банков и оперкасс во Владивостоке не работают.