МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о собственном банкротстве и назначил проверку его обоснованности на 1 июля, следует из опубликованного в субботу определения суда.

Заявление поступило в суд 20 февраля, но тогда суд оставил его без движения из-за процессуальных нарушений. В частности, заявитель не приложил к своему обращению в суд доказательства опубликования на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве, а также список своих кредиторов и должников.

"26.03.2020 заявителем устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения", — говорится в новом определении суда.

Банк "Траст", основной кредитор "Открытие Холдинга", также подал в суд заявление о его банкротстве, оно было зарегистрировано судом 21 февраля и затем принято к рассмотрению как заявление о вступлении в дело о банкротстве.

Ранее сообщалось, что 20 февраля на сайте Федресурса появилось сообщение "Открытие Холдинга" о том, что он намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве — например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.

В таких случаях, как говорится в законе, заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. В сообщении уточнялось, что признаки банкротства в виде недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов появились у холдинга 19 февраля. Среди его кредиторов на Федресурсе указаны банк "Траст", ООО "РКТ", ВТБ, ООО "Пауэр Ресорсес", АО "Открытые инвестиции", ООО "Пенсионный капиталъ", ООО "Кама картон".

"Траст" ранее также сообщал о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании "Открытие Холдинга" банкротом. При этом в октябре в банке заявили РИА Новости, что банкротить холдинг пока не планируется, а заявление связано с тем, что "Траст" опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над этой процедурой. Последнее сообщение "Траста" о намерении банкротить холдинг появилось 18 февраля.

Долг "Открытие Холдинга" перед "Трастом" на октябрь составлял более 450 миллиардов рублей, это около 86% всего совокупного долга холдинга, который сформирован из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", ФК "Открытие" и Рост-банком, и облигаций "Открытие Холдинга" на балансе банка.