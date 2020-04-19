МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Доля должников до 24 лет в России за последние три года выросла вдвое, достигнув к настоящему моменту почти 8% от всех просрочивших платежи по кредитам россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"За последние 3 года в 2 раза выросло количество должников в возрасте до 24 лет, если в начале 2018 года на них приходилось лишь 3%, в 2019 году – около 5%, то сейчас практически 8%", — сказал он, добавив, что средний возраст должников составляет около 40-41 года.

Мехтиев пояснил, что такая динамика связана с тем, что после кризиса банки стали искать новых клиентов и аудиторию – наиболее перспективной стала молодежь. "Однако важно понимать, что в этом возрасте далеко не у каждого есть постоянный доход. Кроме того, ставка банков на родителей, что в случае выхода на просрочку именно они должны были погашать обязательства, в ряде случаев не оправдалась", — говорит президент НАПКА.

При этом в текущих условиях интерес банков будет смещаться в сторону заемщиков — людей старшего поколения, так как они имеют пусть небольшой, но постоянный доход, что позволяет банку рассчитать платежеспособность клиента.

"Как показывает статистика, традиционно чаще всего просрочку заемщики допускают по кредитам наличными, кредитным картам – на них приходится около 80% от всех должников. Именно эти 2 сегмента наиболее востребованы у россиян в условиях, когда деньги нужны здесь и сейчас", — заключил он.