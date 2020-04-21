МЕХИКО, 21 апр /ПРАЙМ/. Банк Мексики снизил межбанковскую процентную ставку на 0,5% ввиду рисков пандемии COVID-19 для курса валют, экономической активности и финансовых рынков.

"С учетом ожидаемых убытков в присутствии всех его членов Совет управляющих единогласно решил снизить целевой показатель по межбанковской процентной ставке овернайт до 6% на 50 базисных пунктов", — говорится в сообщении на сайте банка.

По мнению банка, риски пандемии COVID-19 для экономической активности и финансовых рынков представляют собой серьезную проблему для денежно-кредитной политики и экономики в целом. Согласно первоначальным оценкам, ВВП Мексики в первой половине 2020 года может показать сокращение более чем на 5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В начале апреля министерство финансов Мексики заявило, что ожидает по итогам 2020 года диапазон роста ВВП от 0,1 до —3,9%, объясняя это сложной эпидемиологической ситуацией, нарушениями цепочек поставок и падением спроса и цен на нефть.

Двадцатого марта Банк Мексики понизил с 7 до 6,5% базовую ставку, неделей ранее, чем планировал, однако это решение не оказало воздействия на падающие в тот момент рынки акций и валюты. Участники банковского рынка тогда говорили, что ожидают дальнейшего снижения ставки ЦБ, принимая во внимание политику монетарных властей многих стран перед фактически начинающейся глобальной рецессией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.