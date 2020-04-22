МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Российские банки выдали малому и микробизнесу зарплатных кредитов на сумму около 4 миллиардов рублей, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в субботу поручил Минэкономразвития совместно с Банком России и заинтересованными общественными организациями обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.

"По данным мониторинга по 15 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, на 21 апреля выдано около 4 миллиардов рублей по более 1,8 тысячи заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости", — говорится в сообщении.

В министерство продолжают поступать заявки от банков на участие в данной программе — поступило 36 заявок (на общую сумму выдачи кредитов 27 миллиардов рублей). При этом с 17 банками соглашения уже подписаны. "Это, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк "Открытие", Банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, "Азиатско-Тихоокеанский Банк", Совкомбанк", — перечислили в Минэкономразвития.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии было принято решение распространить действие этой программы на средний и крупный бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей.