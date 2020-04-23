МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ обсудит законопроект, совершенствующий механизм принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счёта, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроект предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счёта (вклада), о расторжении договоров банковского счёта (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об изменениях статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".