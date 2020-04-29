МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Таганский суд Москвы в среду приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего президента акционерного общества "Коммерческий банк "Глобэкс" Виталия Вавилина, которого обвиняют в растрате 12 миллионов евро, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 12.00. Оно пройдет с участниками процесса, но без слушателей и журналистов в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемиологической обстановки.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, Вавилину в окончательной редакции вменяется растрата в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Следствием было установлено, что в 2015 году Вавилин вместе с предпринимателем Алексеем Ананьевым получили кредит на сумму более 12 миллионов евро подконтрольными им ООО "ТехноСерв АС" и ООО "Техносерв Менеджмент". В дальнейшем они изменили условия возвращения банку средств, составили соглашения об отступном, согласно которому обязанность выплаты кредита переходила к частной компании "Дельта Ауто групп Лимитед", не способной выплатить эту сумму.

Полученными денежными средствами банка Вавилин и Ананьев распорядились по своему усмотрению, сообщали в ГП. Также известно, что Вавилин вину не признал, а Ананьев скрылся от органов предварительного следствия.

В сентябре 2019 года Алексея Ананьева и его брата Дмитрия заочно арестовал Басманный суд Москвы. Их обвинили в растрате в составе организованной группы имущества Промсвязьбанка на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов в пользу компании Promsvyaz Capital B.V. Её конечным бенефициаром как раз являлся Алексей, теперь объявленный вместе с родственником в международный розыск.

В феврале этого года Басманный суд избрал меру пресечения трём бывшим вице-президентам тольяттинского Национального торгового банка (НТБ), председателем правления которого ранее был Вавилин. В данном деле речь зашла об особо крупном мошенничестве. По мнению следствия, вышеуказанный банк приобрел ТЦ "Торпедо" в Тольятти за почти 2 миллиарда рублей, тогда как его кадастровая стоимость не превышала 976 миллионов. На момент совершения мошенничества Вавилин уже не возглавлял банк, но оставался его совладельцем, в рамках этого дела он не является обвиняемым.

Бывший президент и председатель правления банка "Глобэкс", до этого руководивший НТБ, Вавилин был арестован в ноябре 2018 года. В феврале 2020 года ему изменили меру пресечения на домашний арест — судья посчитал, что ситуация изменилась, и банкир больше не может оказать давление на свидетелей и помешать следствию.

Национальный торговый банк в 2012 году был присоединен к "Глобэксу", который с 2008 года находился под санацией. В ноябре 2018 года "Глобэкс" был поглощён Связь-банком, 99% акций которого принадлежат Промсвязьбанку.