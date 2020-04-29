МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

"Было разработано несколько сценариев. Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек", — сказал он.

Ведяхин отметил, что над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Она была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом в 2009-2019 годах.

Модель в своих прогнозах учитывает такие факторы, как распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших – от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих, уточнил первый зампред правления Сбербанка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в России зафиксировано 93,5 тысячи случаев заражения, 8 456 человек выздоровели, 867 скончались.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.