МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Россиянам при общении с коллекторами не стоит раскрывать всю подноготную о себе, необходимо записывать разговоры с ними, а после звонка следует связаться с названной фирмой и убедиться, что звонили оттуда, рассказала РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Лолла Кириллова.

"Не рекомендуется сообщать в разговоре с коллектором излишней информации о себе, о своей работе и ее местоположении, доходе, а также о своих родственниках. После звонка стоит позвонить в названную коллектором фирму и убедиться, что звонили от них", — советует она.

Кириллова напомнила, что в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе коллектора он должен сообщить должнику свои фамилию, имя и отчество. Если же коллектор не сообщает, какое агентство он представляет, свое имя и на каком основании он звонит, должник может прекратить разговор, говорит эксперт.

"Желательно записывать все разговоры с коллекторами для того, чтобы у вас на руках были доказательства их выхода за рамки закона, если оно будет иметь место", — добавила она.

Если же нарушение было, то эксперт призывает обращаться в органы внутренних дел и Федеральную службу судебных приставов с жалобой.

Кириллова напомнила, что должник имеет право полностью отказаться от взаимодействия с кредитором-коллектором. Такое заявление должно быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку. Оно направляется не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства. Даже если должник дал согласие на взаимодействие с коллекторами, в любое время он вправе отозвать его, заключила Кириллова.