МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк не наблюдает на фоне распространения в России коронавируса существенных всплесков спроса на наличные, кредиты или операции с вкладами, сообщил в интервью агентству "Прайм" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбербанк дал совет, как грамотно инвестировать свои накопления

"Сейчас мы не наблюдаем существенных всплесков спроса ни на наличные, ни на кредиты, ни на открытие или закрытие вкладов. Никаких аномалий мы не видим. Люди ведут себя спокойно. Финансовая грамотность существенно выросла, это позволяет людям грамотно оценить существующую ситуацию", — сказал он.

Ведяхин добавил, что с 30 марта, когда был введен режим нерабочих дней, банк наблюдает ожидаемое сокращение потока клиентов в отделения за потребительскими кредитами в связи со сложившейся обстановкой, при этом в удаленных каналах активность по потребительским кредитам находится на стабильно высоком уровне.

Он также указал, что никаких дополнительных ограничений банк в сфере кредитования вводить не планирует. "У нас все работает в штатном режиме, все процедуры продолжат работать по существующим схемам, в рамках существующих лимитов и оценок", — подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Ведяхин добавил, что никакого ажиотажного спроса на кредитные средства со стороны компаний также не наблюдается.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.