КИЕВ, 5 мая /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, кредитование строительства дорог в стране и процесс реформ, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Отмечается, что кроме карантинных мероприятий во время пандемии, президент Украины сосредоточился на программах социальной помощи и поддержки бизнеса.

"Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше всего, а это — наша экономика. И офис президента, и правительство, и парламент — все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам", — цитирует Зеленского пресс-служба.

Стороны отдельно остановились на обсуждении инфраструктурного проекта, который помог бы создать немало рабочих мест. Глава государства напомнил, что в прошлом году Украина стала второй крупнейшей страной операций ЕБРР по объемам финансирования и заняла первое место по количеству проектов — 51. Объем годовых обязательств достиг более 1 миллиард евро.

Чакрабарти в свою очередь поприветствовал процесс реформирования в Украине, который продолжается, несмотря на эпидемию COVID-19, "особенно отметив эффективный закон о концессии и голосования за закон об открытии рынка земли".

Зеленский отметил, что поддержка Международного валютного фонда для реформ в стране очень важна. "Для Украины реформирование крайне важно. Прежде всего для сохранения нашей экономики, а, во-вторых, мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом. Парламент уже проголосовал за историческую земельную реформу, а на днях поддержал ускоренную процедуру рассмотрения законопроекта о совершенствовании банковского регулирования. Его принятие во втором чтении открывает Украине путь к заключению новой, большей программы сотрудничества с МВФ", — сообщил президент Украины.

Глава государства поприветствовал первый пакет мер ЕБРР по реагированию на кризис на 1 миллиард евро, утвержденный в марте этого года — "Пакет солидарности" и выразил надежду на утверждение "Пакета солидарности 2.0" с увеличением до 4 миллиардов евро и расширением критической инфраструктуры в рамках программы поддержки жизнедеятельности инфраструктуры.

Также президент Украины "выразил надежду на утверждение ЕБРР в июле кредита для "Укравтодора" в размере 450 миллионов евро" на новый проект, предусматривающий дальнейшую реконструкцию дороги М05 Киев — Одесса до Одессы, строительство северной объездной дороги Львова. Вместе с дополнительными 450 миллионами евро от Европейского инвестиционного банка это позволит быстро начать эти два важных логистических проекта.

"Несмотря на кризис, инвестиции в инфраструктуру, в частности строительство дорог, остаются для нас одним из крупнейших приоритетов. В этом году в бюджете предусмотрены рекордные средства для строительства дорог, а также дополнительные заимствования под государственные гарантии ", — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский отметил, что из-за кризиса, связанного с COVID-19, государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности, и "выразил надежду на поддержку ЕБРР украинских государственных компаний".