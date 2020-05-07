МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Группа сенаторов и депутат Владимир Гутенев внесла в Госдуму законопроект об утверждении правительством РФ перечня ключевых показателей эффективности для госбанков, кредитующих организации оборонно-промышленного комплекса РФ в целях производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предоставляет кабмину право утверждать перечень ключевых показателей эффективности для кредитных учреждений, в уставном капитале которых доля РФ, ее субъекта, муниципального образований превышает 50%, включая объемы текущего финансирования оборотных активов и инвестиций, предоставленных организациям, включенным в сводный реестр организаций ОПК, на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Реализация законопроекта будет стимулировать государственные банки снижать процентные ставки по предоставляемым кредитам и своевременно осуществлять финансирование оборотных активов и инвестиции в производство гражданской продукции организаций оборонно-промышленного комплекса во взаимосвязи с различными мерами государственной поддержки", — поясняют разработчики.

Госбанки смогут более эффективно проводить инвестиционную политику в отношении организаций ОПК, осуществляющих производство высокотехнологичной продукции, что может существенно повысить уровень технологической независимости РФ, а также снизить степень негативного влияния (последствий) от экономических санкций и ограничений, считают они. "Такой подход также положительным образом отразится на производство российской продукции, необходимой для обслуживания критической информационной инфраструктуры РФ", — считают авторы законодательной инициативы.