МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Тверской суд Москвы арестовал банкира Олега Власова по делу о выводе из России денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Власова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) и статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.

По данным следствия, члены сообщества под предлогом продажи валюты перечисляли деньги со счетов подконтрольных фирм в российских банках на счета Moldindconbank, открытые, в том числе, в американском Bank of New York.

Затем средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались со счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в Европе.

Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро.

Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата.