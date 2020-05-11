МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. ВТБ прокомментировал инцидент в своем филиале в Ереване, у проникнувшего туда мужчины был муляж оружия, а информация о захвате офиса банка является ложной, сообщила пресс-служба банка.

Ранее в понедельник сообщалось, что полиция утром 11 мая получила сигнал о проникновении вооруженного человека в филиал Банка ВТБ (Армения) на окраине Еревана. На место выехала оперативная группа.

"Информация о захвате офиса банка ВТБ Армения в Ереване является ложной. Инцидент произошел сегодня в нашем отделении по адресу Вильнюса 3/84. Подозреваемый мужчина использовал муляж оружия. Сотрудники банка сработали оперативно, вызвав полицию, поэтому инцидент был быстро урегулирован. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами по данному инциденту", — говорится в сообщении.

ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004 года. В настоящее время ВТБ владеет 100% акций "Банка ВТБ (Армения)". Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы Армении по основным показателям.