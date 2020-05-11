МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. ВТБ готов к внедрению специальной программы кредитования пострадавших от коронавируса предприятий под 2% на поддержку занятости, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

"ВТБ готов к внедрению специальной кредитной программы поддержки занятости для всех предприятий, пострадавших от распространения коронавируса отраслей, озвученной президентом России и предполагающей краткосрочное кредитование в размере МРОТ на каждого сотрудника по льготной ставке 2% годовых сроком до апреля 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников, в совокупности с уже применяющимися инструментами поддержки пострадавших отраслей новый кредитный механизм позволит предпринимателям начать поэтапное восстановление работы после окончания периода ограничений, связанных с пандемией.