МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности; при этом все более актуальной будет становиться и профессия учителя, рассказала в интервью РИА Новости вице-президент, директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова.

"Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие", — считает она.

Кроме того, уверена Ракова, самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом, это — учитель. "Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель – это профессия, которую никогда не заменит машина", — сказала вице-президент Сбербанка.

При этом Ракова подчеркнула, что никто не знает, что именно будет актуальным через 5-10 лет. "В итоге может оказаться, что именно то, чему вы учились в вузе, уже не актуально. Мы все сейчас учимся на протяжении всей жизни. И переучиваемся, меняем профессионализацию не один раз за свою карьеру", — заключила она.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.