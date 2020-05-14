МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор совместно с экспертами Минфина разработал памятку для граждан об особенностях кредитных каникул в период распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении.

Согласно памятке, которую можно скачать на сайте Роспотребнадзора, запрос на кредитные каникулы надо подать не позднее 30 сентября 2020 года. Каникулы распространяются на кредитный договор, договор займа, заключенный с банком, микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом и ломбардом. Также граждане могут затребовать кредитные каникулы в отношении ипотеки, потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт.

Отмечается, что срок льготного периода вправе определить сам заемщик: от одного до шести месяцев. Однако на один кредит можно лишь раз получить кредитные каникулы.

Чтобы получить каникулы, совокупный доход заемщика за предыдущий месяц от подачи заявления должен был снизиться более, чем на 30% от среднемесячного дохода за 2019 год. При этом кредит должен был быть оформлен не позднее 3 апреля, также заемщик не должен находиться на ипотечных каникулах по статье 6.1-1 353-ФЗ, а полная сумма кредита должна быть меньше лимита. Поясняется, что ипотечный лимит по Москве составляет 4,5 миллиона рублей, по Подмосковью — три миллиона рублей, а в остальных регионах РФ — два миллиона рублей. Кроме того, лимит потребительского кредита по всей России составляет 250 тысяч рублей, лимит автокредита — 600 тысяч рублей, а по кредитной карте — 100 тысяч рублей.

Подчеркивается, что кредитор должен дать ответ заемщику спустя пять дней после подачи им заявления на кредитные каникулы, однако при отсутствии ответа в течение 10 дней заемщик автоматически получает кредитные каникулы.

Согласно данным, во время льготного периода проценты по ипотеке и кредитам будут начисляться по ставке, указанной в договоре, но оплачивать их нужно будет после полного погашения платежей по графику, при этом срок кредита продлевается. Граждане могут в любой момент каникул вносить полный платеж или частично, эти суммы будут учитываться в счет погашения основного долга. Кроме того, кредитные каникулы вносятся в кредитную историю, но они не снизят рейтинг заемщика.