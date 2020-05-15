МЕХИКО, 15 мая /ПРАЙМ/. Совет управляющих Банка Мексики сообщил об очередном, ожидаемом рынком снижении межбанковской процентной ставки до уровня 5,5% на фоне разворачивающегося кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Перед денежно-кредитной политикой и экономикой в целом стоят серьезные вызовы. Учитывая ожидаемые негативные эффекты и пространство, которое они оставляют для (коррекции — ред.) денежно-кредитной политики, с присутствием всех его членов, Совет управляющих единогласно решил снизить целевой показатель по межбанковской процентной ставке овернайт на 50 базисных пунктов до уровня 5,5%", — говорится в коммюнике на сайте Банка Мексики.

Экономисты банка, помимо остановки экономики из-за пандемии COVID-19 и финансового шока, с которым столкнулся регулятор, указали на риски для запланированного снижения уровня инфляции. Несмотря на снижение в марте-апреле общего годового уровня инфляции с 3,25 до 2,15%, "баланс рисков остается неопределенным".

Ранее в 2020 году Банк Мексики дважды снижал процентную ставку на 50 базисных пунктов — 20 марта и 21 апреля, участники финансового рынка назвали эти меры ожидаемыми и соответствующими мировой практике в условиях рецессии.

В начале апреля министерство финансов Мексики заявило, что ожидает по итогам 2020 года диапазон роста ВВП от 0,1 до —3,9%, объясняя это сложной эпидемиологической ситуацией, нарушениями цепочек поставок и падением спроса и цен на нефть. По оценкам крупных инвестбанков, снижение может составить от 4 до 10% ВВП.