МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Человек, пытавшийся захватить заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы, не является курьером сервиса Delivery Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел человек и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

"У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения", — прокомментировали в пресс-службе.