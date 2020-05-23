МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Мужчина, пытавшийся захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, имеет судимость за угон автомобиля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщили в МВД.

"Ранее судили из-за того, что угнал машину", — сказал собеседник агентства.