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МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Мужчина, задержанный за попытку захвата заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы, признал вину.

В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел мужчина и заявил, что у него бомба, он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщили в МВД.

"Вину признаю", — сказал он в ходе допроса, кадры которого размещены на YouTube-канале Следственного комитета РФ.

Мужчина сказал, что его целью захвата заложников было "узнать правду".