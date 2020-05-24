МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Взявший заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников помещен в изолятор на Петровке, чувствует себя хорошо и отмечает, что к нему не применяли насилие, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.

В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел мужчина и заявил, что у него бомба, и он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщили в МВД. На допросе задержанный признал свою вину и сказал, что его целью захвата заложников было "узнать правду".

"Поговорили с ним. Он спокойный, разговорчивый, понимает, где он находится, чувствует себя хорошо, силу при допросе в СК к нему не применяли", — рассказала она.

Правозащитница добавила, что сейчас Барышников читает книгу Евгения Водолазкина "Брисбен".