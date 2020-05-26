МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле этого года сократили выдачу ипотечных кредитов в 1,5 раза, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным НБКИ, в апреле 2020 года было выдано на 49,3% меньше ипотечных кредитов по сравнению с мартом 2020 года, и на 35,3% меньше, чем в апреле 2019 года", — подсчитали аналитики.

Снижение выдачи ипотечных кредитов в апреле в компании связали с карантинными мероприятиями и экономической ситуацией. "При этом сокращение выдачи происходило, в основном, за счет заемщиков хорошего кредитного качества, которые, как правило, снижают свою кредитную активность в кризисные периоды. А это именно те заемщики, кому банки делегируют максимальные суммы кредитов", — подчеркнули в НБКИ.

В ряде регионов сокращение более заметное. Так, в Ростовской области количество новых ипотечных ссуд за апрель снизилось на 62,6%, в Краснодарском крае — на 61,8%, в Москве — на 61,3%, в Московской области — на 59,2%, в Санкт-Петербурге — на 59%.

Ограничительные меры повлияли и на среднюю сумму ипотеки по стране: за месяц она сократилась на 8% — до 2,39 миллиона рублей. В компании пояснили, что в большинстве наиболее кредитно-активных регионов с наивысшим средним чеком по ипотеке в стране (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) были введены серьёзные меры по самоизоляции, что могло привести к размыванию доли наиболее крупных займов заемщиков из этих регионов в общей массе выданных в апреле в РФ ипотечных кредитов. Другой причиной снижения среднего размера кредита в апреле стало снижение ставок по ипотеке.