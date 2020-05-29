МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Полный отказ от наличных денег из-за распространения коронавирусной инфекции маловероятен, однако тренд на использование их цифровых аналогов продолжится, заявил в интервью РИА Новости главный исполнительный директор "Deloitte СНГ" Иан Коулберн.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня. В середине марта ЦБ РФ отмечал, что наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, поэтому наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.

"Заметил, что сейчас если я что-то заказываю на дом, у многих курьеров есть автоматы для оплаты картой. Россия была в авангарде применения цифровых технологий, касается это использования мобильных телефонов или электронных кошельков. Например, я при походе в магазин предпочитаю платить с помощью смартфона и не использовать наличные", — рассказал Коулберн.

"Этот тренд существовал и до коронавируса, сейчас он развился и, вероятно, прочно войдет в нашу жизнь в будущем. Однако полное изъятие наличных денег из экономики маловероятно", — считает собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.